2019-11-19T15:26:20+03:00
Общество

80 километров дорог Удмуртии отремонтируют в 2020 году по нацпроекту

Только в Ижевске отремонтируют 32 км городских улиц
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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Появился список участков дорог в Удмуртии, которые будут ремонтировать в 2020 году. Об этом говорится в группе «ВКонтакте» АО «Удмуртавтодор».

- По программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут отремонтированы 80,6 км республиканских автомобильных дорог. В Ижевске по нацпроекту БКАД будет отремонтировано 23 участка городских улиц общей протяженностью 32 километра. В рамках республиканской программы «Опорный план дорожной деятельности» будет восстановлено еще 100,9 км автодорог. Полной реконструкции подвергнутся четыре участка общей протяженностью 20,69 км, - написано в сообщении.

Так, в 2020 году будут ремонтировать участки дорог: Кизнер - Грахово, Ижевск - Ува, Алнаши - Грахово, Кизнер - Грахово, Алнаши - Грахово, Можга - Вавож, (Як-Бодья - Шаркан) - Петуньки, Малая Пурга - Нижнее Кечево, Объездная Селты, Нылга - Вавож, Ижевск - Як-Бодья, Глазов - Яр - Пудем (4 участка), Дебесы - Кез (2 участка), Бурино - Полом - Чепца - Кез, Игра - Глазов, Кез - Пужмезь - Чепца, Игра - Красногорское (4 участка).

Подробную карту всех участков можно посмотреть по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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