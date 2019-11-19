Ремонт 2020: какие тротуары Ижевска сделают в следующем году

Не прекращаются жалобы горожан на разбитые тротуары, по которым невозможно пройти, особенно сейчас, осенью. Власти города решили разобраться в этом вопросе и выявили самые убитые тротуары. Всего их получилось около 50. Список составили по результатам опросов самих ижевчан. Также с помощью опросов выбрали «лидеров» антирейтинга – топ-10 участков, которые требуют первоочередного ремонта. Это:

ул. Нижняя – от 4-й Подлесной до Кирова (лидер голосования);

ул. Курченко – от Маслюкова до Молодёжной;

пр. Калашникова – от ул. 40 лет Победы до Союзной (с южной стороны);

ул. Маслюкова (с двух сторон);

ул. Автозаводская – от Петрова до пр. Копрового;

ул. Молодежная – от Курченко до Рупасова (со стороны церкви);

ул. Ленина – от дома № 140а (кафе) до дома № 152 (Сбербанк);

ул. Кирова – от К. Маркса до Нижней (в сторону Металлурга);

ул. Союзная – от дома № 161 по Союзной до Сабурова;

ул. Петрова – от Рупасова до Автозаводская (с восточной стороны).

В опросе приняли участие более 4 000 человек.

Что с остальными?

А как же быть с прочими разбитыми участками? Ведь в рейтинге было 50 плохих тротуаров.

Общественная палата Ижевска проведет несколько выездов в разные районы города, чтобы оценить состояние тротуаров и выявить наиболее нуждающиеся в срочном ремонте. Что будут учитывать при оценке: состояние асфальтового покрытия, близость к школам, садикам и другим важным объектам.

— Надо понимать, что результат голосования, который был проведен на сайте города, не исчерпывающий: не каждый ижевчанин имеет доступ к интернету, особенно пожилые люди, есть более инициативные районы и менее инициативные. Общественная палата взялась проанализировать оставшийся перечень. Критерии у нас такие: близость к социальнымучреждениям, соответствие нормам доступной среды, близость школ и детских садов. Постараемся учесть обращения граждан, спросим совета у профильных общественных организаций, городских сообществ. Исходя из этих критериев, мы составим ТОП-10 или ТОП-20 тротуаров, актуальных для ремонта в следующем году, — заявил Александр Бадица, председатель комиссии по экономическому развитию, благоустройству и ЖКХ Общественной палаты Ижевска.

Улица Школьная

На школьной разрушилось и асфальтовое покрытие дорожек, и бортики, отгораживающие «пешеходку» от газонаФото: Анастасия Захарова

Важные соцобъекты рядом: школа и детские сады.

От разбитого асфальта пешеходы страдают в городке Металлургов. Из-за отсутствия бортовых камней в дожди дорожку затапливает грязной водой. А еще здесь местами сделали высокие искусственные препятствия – «лежачие полицейские», благодаря которым мамочкам с колясками крайне сложно передвигаться.

— Нужно делать систему ливневой канализации, — отметил главный инженер городской Службы благоустройства и дорожного хозяйства (СБиДХ) Фирдаус Харисов.

Тротуар на Щорса

Эту грязную дорожку на Щорса сложно назвать тротуаром вообще.Фото: Анастасия Захарова

Важные соцобъекты рядом: школа, детские сады и МФЦ.

— Ширина тротуара должна быть не менее 2,5 метров. Это позволит проводить механизированную уборку и построить велодорожки. По велодорожкам поступает очень много обращений, — сказал главный инженер СБиДХ.

Также он отметил, что тротуар обязательно нужно расширить и сделать занижения для пандусов

— Потребность очевидная. Район густонаселенный, здесь новый жилой комплекс, школа, все наши основные критерии. Дорожку я бы вообще тротуаром не назвал, — прокомментировал Александр Бадица.

Улица Коммунаров

На Коммунаров тротуары в районе с Ленина разбиты с обеих сторон дороги.Фото: Анастасия Захарова

Важные соцобъекты рядом: аптеки, магазины, детские сады, школы.

На длинном участке улицы Коммунаров (в районе перекрестка с Ленина) тротуар разбит аж с двух сторон.

— Я бы предложил работы разделить на два года: в один год сделать одну сторону, что уже облегчит жизнь пешеходам в этом районе, а потом другую, — прокомментировал Александр Бадица.

Переулок Северный

Из-за отсутствия бортиков во время дождей размывается газон, и грязная вода течет прямо по пешеходной дорожке в переулке СеверномФото: Анастасия Захарова

Важные соцобъекты рядом: «Кванториум», Всероссийское общество слепых.

Очень узкий тротуар и в переулке Северном. Он, конечно, оборудован черно-белыми поручнями для слабовидящих, но асфальт оставляет желать лучшего. Да и бордюрные камни со стороны улицы Карла Маркса уже давно разрушились, из-за чего во время дождей грязь с газонов течет по дорожке.

Фирдаус Харисов предложил расширить тротуар, поднять его полотно и сделать бортики.

Что дальше?

Объезды проблемных тротуаров продолжатся. По итогам общественники выберут 10-20 самых нуждающихся в ремонте участков. А вот какое количество попадет в итоговый список на ремонт в 2020 году, пока не ясно.

— Пока бюджет не приняли. Из тех 10 тротуаров, которые выбрали горожане, мы, скорее всего, будем делать все. Остальное зависит от финансирования, — пояснил Фирдаус Харисов, главный инженер СБиДХ.

СПРАВКА «КП»

Куда жаловаться на разбитый тротуар? - Писать в раздел «Сделаем Ижевск лучше» на сайте izh.ru - Звонить в диспетчерскую по телефону 072 - Обращаться по телефону (3412) 78-72-78 в службу благоустройства и дорожного хозяйства

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