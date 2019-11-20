18-летний ижевчанин подозревается в разбойном нападении
18-летний ижевчанину грозит лишение свободы на срок до 8 лет. Его подозревают в разбойном нападении против 46-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Установлено, что подозреваемый угрожал пострадавшему физическим насилием и требовал у него деньги. А после, забрав у мужчины паспорт, в котором находились 15 тысяч рублей, скрылся. Однако 18-летнего юношу задержали.
В результате оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена, - рассказали в ведомстве. - В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Уголовное дело об организации азартных игр в Удмуртии направили в суд
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»