2019-11-20T06:16:04+03:00
Общество

18-летний ижевчанин подозревается в разбойном нападении

Теперь ему грозит лишение свободы до 8 лет
Анастасия Волкова
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ФОТО: PixabayФОТО: Pixabay
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18-летний ижевчанину грозит лишение свободы на срок до 8 лет. Его подозревают в разбойном нападении против 46-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Установлено, что подозреваемый угрожал пострадавшему физическим насилием и требовал у него деньги. А после, забрав у мужчины паспорт, в котором находились 15 тысяч рублей, скрылся. Однако 18-летнего юношу задержали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена, - рассказали в ведомстве. - В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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