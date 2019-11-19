2019-11-19T18:06:38+03:00
Происшествия

Уголовное дело об организации азартных игр в Удмуртии направили в суд

Азартные игры участники группы проводили с июля 2018 года до мая 2019 года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии направили в суд уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- По версии следствия, с июля 2018 года до мая 2019 года трое участников преступной группы незаконно проводили азартные игры с использованием игрового оборудования и сети интернет. Незаконную деятельность пресекли сотрудники полиции, - сообщает ведомство.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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