67-летнего мужчину разыскивают в Удмуртии

СЕГОДНЯ 06:29 2019-11-20T06:29:43+03:00

Он пропал уже неделю назад

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67-летнего Илькеева Валерия Геннадьевича разыскивают в Удмуртии. 13 ноября мужчина уехал из д.Нижние Быги (Шарканский район) на попутном транспорте в Ижевск. О дальнейшем его местонахождении неизвестно. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Регион 18».

На вид Валерию Геннадьевичу 65-70 лет, он среднего роста и худощавого телосложения. Волосы седые, глаза карие. Сутулится. Был одет в черную дубленку, темно-синие джинсы, серую вязаную шапку и черные текстильные ботинки с белой подошвой.

Просим всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, звонить на горячую линию ОО УР «ПСО РЕГИОН 18» (8 951-195-29-71), либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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ИСТОЧНИК KP.RU