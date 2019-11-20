Лучшего пожарного выбрали в Удмуртии

СЕГОДНЯ 06:59 2019-11-20T06:59:44+03:00

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Лучшим пожарным Удмуртии стал сержант внутренней службы Василий Черницын. Он работает спасателем службы радиационной и химической защиты. Об этом сообщает официальная группа регионального управления МЧС во Вконтакте.

Василий получает высокую награду уже второй год подряд. - Это не просто награда для меня. Это показатель того, что подготовлен к выполнению боевых задач, - отмечает он.

Однако, несмотря на звание лучшего, расслабляться Василию рано. Спасатель тренируется несколько раз в день, чтобы поддерживать себя в отличной форме. - Но это лишь одна составляющая успеха. Как говорят мои коллеги, и я поддерживаю их в этом, пожарный - это призвание. Ежедневно приходится сталкиваться со сложностями и проблемами. И, если часть из них решается легко, то другие требуют больших усилий и мужество, - резюмирует мужчина.

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ИСТОЧНИК KP.RU