2019-11-20T06:59:44+03:00
Общество

Лучшего пожарного выбрали в Удмуртии

Победителем стал Василий Черницын
Анастасия Волкова
Поделиться:
ФОТО: vk.com/gumchspourФОТО: vk.com/gumchspour
Изменить размер текста:

Лучшим пожарным Удмуртии стал сержант внутренней службы Василий Черницын. Он работает спасателем службы радиационной и химической защиты. Об этом сообщает официальная группа регионального управления МЧС во Вконтакте.

Василий получает высокую награду уже второй год подряд. - Это не просто награда для меня. Это показатель того, что подготовлен к выполнению боевых задач, - отмечает он.

Однако, несмотря на звание лучшего, расслабляться Василию рано. Спасатель тренируется несколько раз в день, чтобы поддерживать себя в отличной форме. - Но это лишь одна составляющая успеха. Как говорят мои коллеги, и я поддерживаю их в этом, пожарный - это призвание. Ежедневно приходится сталкиваться со сложностями и проблемами. И, если часть из них решается легко, то другие требуют больших усилий и мужество, - резюмирует мужчина.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Биатлонисты из Удмуртии выступят на Кубке IBU

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ижевскую «управляйку» оштрафовали за расплодившихся крыс
67-летнего мужчину разыскивают в Удмуртии
18-летний ижевчанин подозревается в разбойном нападении
Уголовное дело об организации азартных игр в Удмуртии направили в суд
Биатлонисты из Удмуртии выступят на Кубке IBU
«Читай, Ижевск!» вошел в топ-11 молодых фестивалей России и Европы
Фото: что происходило во время аварийно-спасательных работ на улице Фруктовой в Ижевске
80 километров дорог Удмуртии отремонтируют в 2020 году по нацпроекту
Жителя Удмуртии осудят за пьяную езду и избиение полицейского
Двоих ижевчан задержали по подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотиков
Презентация концепции благоустройства третей очереди Центральной площади состоится в Ижевске
Водитель в Удмуртии сбил сразу трех пешеходов
Под предлогом выплаты компенсации за лекарства у ижевчанки похитили почти 100 тысяч рублей
17-летнюю девочку разыскивают в Удмуртии
Туристический кластер планируют создать для северных районов Удмуртии