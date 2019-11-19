Биатлонисты из Удмуртии выступят на Кубке IBU

СЕГОДНЯ 17:43 2019-11-19T17:43:13+03:00

Однако спортсменов не включили в сборную на этапы кубка мира

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Биатлонисты из Удмуртии Александр Поварницын и Ильназ Мухамедзянов в составе сборной России выступят на Кубке IBU. Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России.

Кубок пройдет в Норвегии 28 ноября. Но после отборочных спортсменов не включили в сборную на этапы Кубка мира, туда попали Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Матвей Елисеев.

Среди женщин, спортсменки из Удмуртии Ульяна Кайшева и Валерия Васнецова не смогли отобраться даже во вторую команду.

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ИСТОЧНИК KP.RU