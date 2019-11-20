2019-11-20T07:13:44+03:00
Общество

Ижевскую «управляйку» оштрафовали за расплодившихся крыс

Оказалось, что уничтожить грызунов мешал хлам
Анастасия Волкова
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ФОТО: PixabayФОТО: Pixabay
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Управляющую компанию «Ареола» оштрафовали за расплодившихся крыс в одном из домов по улице Барышникова в Ижевске. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Оказалось, что в ведомство еще весной текущего года обращался житель данного дома и жаловался на заселение грызунами мусорокамеры, подвала и даже подъезда. Управлением было проведено административное расследование.

Оказалось, что целый этаж в жилом здании был захламлен строительными материалами и ветхой мебелью. Это мешало проводит работы по уничтожению непрошенных гостей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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