Ижевскую «управляйку» оштрафовали за расплодившихся крыс

СЕГОДНЯ 07:13 2019-11-20T07:13:44+03:00

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Управляющую компанию «Ареола» оштрафовали за расплодившихся крыс в одном из домов по улице Барышникова в Ижевске. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Оказалось, что в ведомство еще весной текущего года обращался житель данного дома и жаловался на заселение грызунами мусорокамеры, подвала и даже подъезда. Управлением было проведено административное расследование.

Оказалось, что целый этаж в жилом здании был захламлен строительными материалами и ветхой мебелью. Это мешало проводит работы по уничтожению непрошенных гостей.

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ИСТОЧНИК KP.RU