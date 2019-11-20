Удмуртия среди лидеров реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

СЕГОДНЯ 09:59 2019-11-20T11:11:05+03:00

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В ходе конференции «Дороги России: влияние нацпроектов» Удмуртию отметили за лучшие результаты в реализации нацпроекта БКАД. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- И сегодня, в год празднования 210-летия транспортного ведомства, мы отметим субъекты, которые показали наилучшие результаты реализации национального проекта, - сказал Евгений Дитрих, глава федерального дорожного ведомства и в числе лучших регионов назвал Удмуртию.

По словам главы республики Александра Бречалова, перед субъектами Федерации поставлены амбициозные цели и в части приведения в порядок дорожной сети, и по обеспечению безопасности движения. В 2020 году работа в этом направлении будет активно продолжаться.

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ИСТОЧНИК KP.RU