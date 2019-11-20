20 ноября в Удмуртии ожидается до -27 градусов
В Удмуртии продолжает холодать, к 07:00 20 ноября, в среду, температура составила -18…-23 градуса. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского гидрометцентра.
- Так, благодаря мощной инверсии в атмосфере продолжает холодать, минимум будет достигнут примерно к 10 часам утра: до -25..-27 градусов в северных районах и низинах, - сообщает пресс-служба.
21 ноября, в четверг, днем ожидается -11…-9 градусов, ночью -11…-9 градусов, облачно с прояснениями.
22 ноября, в пятницу, морозы отступят, и станет немного теплее, днем -7…-6 градусов, ночью -8…-7 градусов, небольшой снег.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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