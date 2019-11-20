Журналисты и блогеры в девятый раз отправятся «Вместе в цифровое будущее»

СЕГОДНЯ 13:24 2019-11-20T15:55:34+03:00

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Начался прием заявок на конкурс для региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», который «Ростелеком» проводит девятый раз. Партнером соревнования вновь стала дочерняя компания корпорации NEC - АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы».

В конкурсе участвуют журналисты, которые рассказывают о новых технологиях, инновационных разработках в ИТ-сфере и телекоммуникациях.

На конкурс принимаются материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в СМИ и социальных сетях с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года включительно, в номинациях:

печатная пресса;

радио и телевидение;

интернет-СМИ и информационные агентства;

социальные медиа.

Участники могут подать заявки в три специальные номинации. Компания NEC оценит работы по направлению 5G, «Ростелеком» поддержит материалы по теме «Кибербезопасность». Еще одну номинацию - «Цифровая экономика» - в этом году учредило информационное агентство ТАСС.

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» традиционно пройдет в два этапа: на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты телекоммуникационного рынка, интернет-отрасли и медийного сообщества.

Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае 2020 года, федерального - в июне. Победителей ждет поездка в штаб-квартиру компании NEC осенью будущего года.

Сайт конкурса: www.smi.rt.ru. Официальный хештег конкурса: #eFuture.

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ИСТОЧНИК KP.RU