2019-11-21T08:38:23+03:00
Происшествия

Жителей Удмуртии задержали за незаконную охоту на кабана

В результате охоты были добыты две самки и самец кабана возрастом до года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба Минприроды УдмуртииФото: пресс-служба Минприроды Удмуртии
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В Удмуртии были задержаны жители Завьяловского района за незаконную охоту на кабана. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды республики.

- 19 ноября вблизи деревни Чепниха на территории охотничьих угодий сотрудниками охраны и использования объектов животного мира Минприроды за незаконный отстрел семьи кабанов задержали охотников. Их удалось задержать благодаря беспилотнику, - сообщает пресс-служба.

Принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «незаконная охота группой лиц по предварительному сговору». У задержанных изъято четыре единицы охотничьего огнестрельного ружья и туши кабанов.

Охотникам грозит штраф до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Экологический ущерб, причиненный охотничьим ресурсам и подлежащий возмещению в доход государства, составил 390 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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