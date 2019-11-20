Доследственная проверка проводится в Удмуртии по факту гибели мужчины и женщины в пожаре

СЕГОДНЯ 17:01 2019-11-20T17:01:28+03:00

Пожар произошел в ночь с 19 на 20 ноября

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины и женщины при пожаре в Завьяловском районе. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- В ночь с 19 на 20 ноября в одном из домов на территории СНТ «Молодежный» произошел пожар. В огне погибли 59-летний мужчина и его 59-летняя супруга. Установлено, что пара злоупотребляла алкоголем. Их дом отапливался неисправным печным оборудованием, - сообщает ведомство.

Предварительные причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии опьянения и неисправное печное оборудование.

Следователем осмотрено место происшествия, назначены экспертизы, опрашиваются очевидцы. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Экспертный совет в Ижевске оценил участников конкурса «Лучшая клиника - 2019». Когда станет известен результат.

- Лыжник из Удмуртии Максим Вылегжанин будет выступать на международных соревнованиях.

ИСТОЧНИК KP.RU