2019-11-21T14:05:58+03:00
Общество

«Интерес подостыл»: глава Ижевска рассказал о мнении горожан об «умных» остановках

Большинство жителей считают, что нет смысла тратить деньги на такие остановки
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) о том, что думают ижевчане о новых «умных» остановках.

- Мы проводили два ключевых опроса, летом и совсем недавно. Летом горожане говорили, что их привлекают сервисы остановки. Последний опрос показал, что интерес не подтвердился, несколько подостыл. Остановки были установлены в качестве эксперимента, за счет средств сэкономленных от оптимизации численности чиновников. Большинство горожан высказались, что нет необходимости тратить деньги на умные остановки (29%). Функции, которые заложены в городском смартфоне, они все есть в мобильном телефоне, поэтому они не вызывают особого интереса, - поделился глава города.

Также Олег Николаевич рассказал, что сейчас идут переговоры с потенциальным инвестором, который будет обновлять остановки. На данный момент известно, что он устанавливал комплексы в таких крупных городах, как Екатеринбург и Новосибирск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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