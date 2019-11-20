«Мы покупаем новую елку»: глава Ижевска рассказал, как город готовится к Новому году

СЕГОДНЯ 13:14 2019-11-20T15:49:44+03:00

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20 ноября, в среду, на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) глава города Олег Бекмеметьев рассказал о подготовке к Новому году.

- Мы планируем и свои мероприятия по украшению города. На новой площади будет новая елка, тем более, что старая с 2006 года не обновлялась, не обновлялись и украшения. Сейчас покупаем. Она будет больше старой – старая была 18 м в высоту и 7 м в диаметре у основания, новая будет 20 м в высоту. Пока не буду раскрывать все карты, какие украшения мы еще будем приобретать. Появятся на столбах и некие художественные объекты, не буду раскрывать все карты. Все дни новогодних каникул, как и в прошлом году, будут украшены фестивалем. Чуть позже расскажем, - поделился Олег Николаевич.

На Центральной площади Ижевска установят новую 20-метровую елку 00:00 00:00

Напомним, в лесах Удмуртии уже начались рейды с целью сохранить елки. Сколько придется заплатить, если вас поймают с символом праздника.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Двоих ижевчан, ранее судимых, вновь задержали полицейские. Что они сделали.

- 20 ноября, возможно, станет самым холодным днем. Синоптики обещают до -27 градусов. Подробный прогноз на ближайшие дни уже на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU