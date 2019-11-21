2019-11-21T14:14:34+03:00
Общество

Для разгрузки очереди в наркодиспансере Удмуртии продлят режим работы

А 22 ноября откроется второй пункт принятия биоматериала на исследование
Дарья ПОРСЕВА
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Чтобы разгрузить очередь в наркодиспансере Удмуртии 21 ноября продлят режим работы учреждения. Так, оно будет работать с 08:00 до 21:00. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Также 22 ноября откроется второй пункт принятия биоматериала для исследований – Республиканский центр медицинской профилактики, по адресу г. Ижевск, пл. 50-летия Октября, 21. Там можно будет получить консультации психиатра, офтальмолога и терапевта.

- В ближайшее время будет решен вопрос о закупке дополнительного оборудования для проведения таких исследований, что положительно скажется на сроках получения медицинского исследования для получения удостоверения на право управления машиной, - сообщает пресс-служба.

Напомним, в связи с изменениями в федеральном законе «О безопасности дорожного движения» с 22 ноября 2019 года процедура получения медицинской справки помимо прохождения специалистов предусматривает также сдачу биоматериала (обязательно). В частности, анализ крови на выявление хронических ферментов алкоголя, сдачу мочи на выявление наркотических средств.

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Однако, по последней информации, Минздрав России отложил вступление в силу приказа об обязательном прохождении теста на наркотики при получении водительского удостоверения, сообщил заместитель главы ведомства Олег Салагай. Новый порядок должен был вступить в силу в пятницу, 22 ноября.

- Будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах, - написал Салагай в своем паблике. Он добавил, что министр Скворцова приняла такую меру «с учетом обеспокоенности граждан».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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