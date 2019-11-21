2019-11-21T10:39:04+03:00
Общество

В наркологии Ижевска скопилась огромная очередь за справкой по сниженной цене

С 22 ноября цена на справку вырастет до 5 тысяч рублей
Дарья ПОРСЕВА
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В Ижевской наркологии собралась огромная очередь из водителей, кому нужно получить или поменять водительские права. Это связано с тем, что с 22 ноября вырастет цена на справку о прохождении медкомиссии.

По сети разлетелось сообщение с фотографией о том, что цена на справку о прохождении медкомиссии вырастет до пяти тысяч и больше. Уже несколько дней в наркодиспансере Ижевска собирается огромная очередь, журналист «Комсомолки» решил сам посетить учреждение.

Как объясняется в объявлении, с 22 ноября цена поднимется из-за того, что теперь для получения прав кроме медосмотра врачей добавляется анализ мочи на наркотики и крови на наличие злоупотребления алкоголем.

Подробную информацию можно будет почитать в нашем материале совсем скоро на сайте izh.kp.ru.

Похожая ситуация сложилась и в соседних регионах. Например, в Татарстане случилась давка в наркодиспансере (подробнее), очереди скопились и в Воронеже, Владивостоке, Ярославле.

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Наркология в Ижевске. Последний день выдачи справок по старой цене..

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ИСТОЧНИК KP.RU

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