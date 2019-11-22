2019-11-22T07:10:34+03:00
Общество

«Я не люблю когда обо мне много разговаривают…»: ижевчанка Алина Загитова дала откровенное интервью

Фигуристка рассказала, почему не любит вопросы журналистов и как ей удается находить мотивацию для новых побед
Людмила Куликова
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Фото: InstagramФото: Instagram
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Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова в откровенном интервью рассказала о том, почему не любит вопросы журналистов, в каком городе сделала первое фото с Этери Тутберидзе и почему дает автографы всем желающим.

Разговор началось с фразы Алины:

- Я не люблю, когда обо мне говорят, не люблю внимание, - сетует девушка

Фигуристка из Ижевска также поделилась, почему не любит давать интервью:

- После олимпиады все задают одни и те же вопросы, это надоедает. А еще, самый странный вопрос, который задают практически все, спрашивают, а я рада что выиграла олимпийские игры?

По словам фигуристки, человек, выигравший олимпийские игры, просто не может не радоваться. Девушка рассказала, почему при любых обстоятельствах дает автографы желающим:

- В детстве я попросила своего кумира, не буду говорить кого, дать мне автограф. Его отказ я запомнила на всю жизнь, даже истерика была. Именно поэтому я никогда никому не отказываю, всегда и распишусь и фотографию сделаю. Болельщиков своих очень люблю.

Подробнее - на видео

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Алина Загитова: интервью о мотивации, тренере и болельщиках .Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова объясняет, почему не любит давать интервью и как найти мотивацию после больших побед. А также вспоминает самый сложный момент в карьере и дает совет всем фигуристкам. Алина Загитова на NHK Trophy: 22 ноября, 10:50 женщины, короткая программа 23 ноября, 10:45 женщины, произвольная программа

ИСТОЧНИК KP.RU

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