Стоимость медкомиссии для получения водительских прав в Ижевске не повысят до июля

СЕГОДНЯ 06:50 2019-11-22T07:00:12+03:00

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Стоимость получения медицинского заключения для водителей а также кандидатов не повысят до 1 июля 2020 года, сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации.

В частности, ранее сроком повышения стоимости водительского удостоверения называли 22 ноября. Однако накануне даты повышение стоимости медкомиссии отложили.

Напомним, несколько дней назад автолюбители начали штурмовать наркологический диспансер в Ижевске. Причина – скорое повышение стоимости получения медицинского заключения для водительских удостоверений.

Ожидается, что стоимость повысится примерно в 30 раз.

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ИСТОЧНИК KP.RU