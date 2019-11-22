Первая модельная библиотека открылась в Ижевске

СЕГОДНЯ 07:16 2019-11-22T07:16:26+03:00

Что теперь возможно в библиотеке, выясняла «Комсомолка»

Изменить размер текста: A A

19 ноября после продолжительного ремонта открылась библиотека имени Наговицына в Ижевске. Разбираемся, почему она получила статус «модельной» и сколько закуплено новых книг и зачем библиотеке рок-зал.

Помимо обычных книжных стеллажей в библиотеке Наговицына в Ижевске теперь можно найти собственную фотостудию, компьютерный зал и зону виртуальной реальности. По словам главного библиотекаря Анны Кастильо-Мехиа, на ремонт и переоборудование библиотеки потребовалось пять миллионов рублей, которые учреждение выиграло с помощью гранта:

- Мы даже построили рок-зал! Теперь здесь можно проводить квартирники, это такие небольшие уютные концерты, библионочи и еще много разных мероприятий.

Также в библиотеке появился собственный проигрыватель виниловых пластинок:

- Мы собрали небольшую винтажную коллекцию пластинок, можно приходить и слушать в любое время.

В библиотеке Наговицына даже появилась специальная детская комната для самых юных читателей. И более 800 новых книг.

Библиотека получила все необходимое для людей с ограниченными возможностями здоровья. В библиотеке есть отдельный туалет для инвалидов и пандусы в каждом зале, тактильные таблички и кнопки вызова.

Отметим, благодаря нацпроекту «Культура» в Ижевске с 2019 по 2024 год должно появиться шесть подобных библиотек.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«Интерес подостыл»: глава Ижевска рассказал о мнении горожан об «умных» остановках

ИСТОЧНИК KP.RU