Хоккеисты «Ижстали» одержали победу в Рязани

СЕГОДНЯ 08:16 2019-11-22T08:26:43+03:00

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21 ноября хоккейный клуб «Ижсталь» на выезде в Рязани выиграли у хоккеистов клуба «Рязань». Игра закончилась со счетом 1:4.

Уже в первом периоде «Ижсталь» имела преимущество: Вадим Щегольков переправил отскочившую от вратаря шайбу в незащищенный угол ворот.

По сообщениям пресс-службы клуба, после перерыва на 22 минуте Вадиму Щеголькову удалось оформить дубль – уже снова на добивании. Через 2 минуты Алексей Баженов обошел двух игроков и забросил третью шайбу. Ну а четвертую шайбу засчитали только после видеопросмотра судьями. Гол забил защитник Богдан Денисевич из «Омских Ястребов», присоединившийся к «Ижстали» только в Рязани.

- Поздравляю всех ребят и наших поклонников с победой, долго не могли выиграть. Не удавалось забивать. Но сегодня хорошо отработали все три периода. Вовремя забили голы, моменты, которые были у соперника, подчистил вратарь – ему спасибо. Плодотворная работа сегодня принесла успех, - делится гордостью главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин.

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ИСТОЧНИК KP.RU