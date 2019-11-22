В 2020 году при оплате «коммуналки» в Удмуртии через банки будет взиматься комиссия
У жителей Удмуртии с 1 января 2020 года в случае оплаты «коммуналки» через банки и другие платежные агенты будет взиматься комиссия. Об этом сообщает пресс-служба АО «ЭнергосбыТ Плюс».
- Согласно изменениям в постановлении правительства России не допускается включение в состав экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности, расходов потребителей коммунальных услуг на платежные услуги, оказываемые банками и иными организациями в соответствии с законодательством России, при внесении такими потребителями платы за коммунальные услуги, - говорится в сообщении.
При этом сотрудники банков и Почты России при приеме платежей за «коммуналку» должны будут предупреждать клиентов о комиссии.
Без дополнительной комиссии можно будет заплатить с помощью сервиса «Личный кабинет».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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