В 2020 году при оплате «коммуналки» в Удмуртии через банки будет взиматься комиссия

СЕГОДНЯ 16:16 2019-11-22T16:16:24+03:00

Такая мера связана с изменениями в постановлении правительства России

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У жителей Удмуртии с 1 января 2020 года в случае оплаты «коммуналки» через банки и другие платежные агенты будет взиматься комиссия. Об этом сообщает пресс-служба АО «ЭнергосбыТ Плюс».

- Согласно изменениям в постановлении правительства России не допускается включение в состав экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности, расходов потребителей коммунальных услуг на платежные услуги, оказываемые банками и иными организациями в соответствии с законодательством России, при внесении такими потребителями платы за коммунальные услуги, - говорится в сообщении.

При этом сотрудники банков и Почты России при приеме платежей за «коммуналку» должны будут предупреждать клиентов о комиссии.

Без дополнительной комиссии можно будет заплатить с помощью сервиса «Личный кабинет».

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ИСТОЧНИК KP.RU