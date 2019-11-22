Какая погода ожидается в Ижевске в выходные
В Ижевске в выходные морозы отступят, и пройдет небольшой снег. По данным сервиса Яндекс погода средняя температура днем составит −6 градусов.
В субботу, 23 ноября, температура днем −8…−7 градусов, небольшой снег, ночью −7…−6 градусов, небольшой снег.
В воскресенье, 24 ноября, температура днем −5 градусов, снег, ночью −7…−6 градусов, небольшой снег.
На следующей неделе морозов не ожидается, средняя температура останется на уровне −6 градусов, всю неделю будет идти снег.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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