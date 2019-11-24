«Неисчерпаемый источник вдохновения»: ижевчанка продолжает покорять проект «Танцы» на ТНТ

СЕГОДНЯ 15:40 2019-11-24T15:40:50+03:00

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Ижевчанка Диляра Шакирьянова продолжает покорять проект «Танцы» на ТНТ (16+). Очередной выпуск показали в субботу, 23 ноября.

- Диляра – это неисчерпаемый источник вдохновения. Я надеюсь, что он не закончится, - рассказала наставница девушки Татьяна Денисова.

На концерте Диляра со своим партнером танцевали стиль вог, который раньше ни один из танцовщиков не исполнял.

- Мы танцем вог! Только на мастер-классах танцевали его. Ну это будет сложно, это априори сложно, но что мне не дай будет сложно. Я пойду в зал и буду там до ночи пыхтеть и это все делать, - поделилась Диляра в профайле.

Выступление прокомментировала наставница Татьяна Денисова.

- Дилярочка! Можешь больше и, наверное, сделаешь! Я в тебя верю, молодцы, - сказала Татьяна.

Напомним, зрители могут помочь выйти в финал для этого нужно проголосовать за участницу команды Татьяны Денисовой в приложении ТНТ-CLUB (раздел LIVE).

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ИСТОЧНИК KP.RU