Ижевчанин избил и украл у незнакомого мужчины более 250 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:41 2019-11-25T17:41:01+03:00

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В Ижевске сотрудники уголовного розыска МВД по республики задержали ранее судимого 31-летнего местного жителя за разбой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- По версии следствия, подозреваемый зашел в бар, где подсел к незнакомому 46-летнему мужчине. Через некоторое время он предложил проводить потерпевшего до дома, когда мужчина расплачивался в баре, злоумышленник увидел, что на банковском счете предпринимателя есть крупная сумма и запомнил пин-код. В подъезде дома задержанный ударил потерпевшего по голове, избил, похитил телефон и портмоне с картами, - сообщает ведомство.

Позже злоумышленник продал телефон, с банковского счете перевел 150 тысяч своим друзьям, еще 150 тысяч рублей потратил на развлечения. Ущерб составил 280 тысяч рублей.

По факту кражи с банковского счета и грабежа, совершенного с применением насилия, возбуждены уголовные дела. Подозреваемый находится под арестом, теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU