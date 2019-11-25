Общаются по рации и заказывают декорации под каждое событие: как готовят праздники в Ижевске?

20 ноября сайту izh.kp.ru исполнилось 11 лет. В честь праздничного события, «Комсомолка» запускает новый проект – «Внутренняя кухня». В нем мы будем рассказывать вам о том, как устроена работа компаний, предприятий и организаций. И первый выпуск посвятим работе праздничного агентства.

Сколько занимает подготовка праздничного мероприятия? Кто создает декорации и костюмы? Какие форс-мажоры случаются во время праздников? Ответы на эти вопросы нам помогли найти в агентство «АРТ-ПРЕМЬЕРА» - оно проводит праздники для крупных компаний и предприятий.

ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ

Отправившись в праздничное агентство, я ожидала увидеть огромные склады, где лежат костюмы, декорации и украшения. Но, к своему удивлению, пришла в обычный офис. Именно здесь, в окружении компьютеров и телефонов, и происходит основная работа во время подготовки к мероприятию - проработка идеи и концепции праздника.

Мероприятие готовится в среднем два месяца. Сначала режиссер и сценаристы думают, какой будет тема предстоящего праздника. Затем составляют сценарий и рисуют эскиз сцены – где и что будет стоять. Идею согласовывают с заказчиком и корректируют в зависимости от бюджета.

Так выглядит план сцены. Фото: предоставлено агентством «АРТ-ПРЕМЬЕР»

А может случиться и так, что мероприятие нужно организовать за несколько недель: заказчик может появиться неожиданно.

- В таких ситуациях мы берем те вещи, которые уже родились где-то: подсматриваем идеи в других регионах, используем наши старый реквизит. Но бывает, что отказываемся, - говорит Алексей Конышев.

Некоторые аксессуары привозят из других регионов и даже стран. На фото устанавливают подиум на сцене. Фото: предоставлено агентством «АРТ-ПРЕМЬЕР»

В ПОИСКАХ РЕКВИЗИТА

Но, конечно же, не обходится и без костюмов и декораций. Их заказывают отдельно – порой реквизит приходится искать по всей стране, заказывая с другого конца России. Реквизит хранят в разных местах, например, у друзей и знакомых.

- Мы недавно делали мероприятие, готовились восемь месяцев. Нам нужны были трехметровые огромные матрешки. При этом они должны были ездить и раскрываться. И мы нигде не нашли таких. Пришлось заказывать специально к празднику, - рассказывает Алексей.

Декорации в процессе постановки могут кардинально поменяться. Например, на одном празднике использовали декорации двора. А потом во время представления часть декораций передвинули, подняли – и двор на глазах у зрителя превратился в вокзал.

С помощью технических средств и спецэффектов сценическая площадка может кардинально преобразиться. На фото – тот же самый подиум, но уже во время выступления. Фото: предоставлено агентством «АРТ-ПРЕМЬЕР»

К каждому наряду требуются своеобразные детали, например, гигантский кокошник. Вблизи может выглядеть странно, но с помощью художника по свету костюм преображается и создает именно тот образ, который нужен. Фото: предоставлено агентством «АРТ-ПРЕМЬЕР»

ПОДГОТОВИТЬСЯ ЗА ОДНУ НОЧЬ

Самое интересное начинается в момент подготовки площадки. Сцену обычно готовят за несколько дней. Но минимальное время, которое требуется на обустройство - ночь.

- Мы составляем технический сценарий, по которому работают все службы. Там по минутам прописано, кто и что в какой момент делает: когда монтируют декорации, когда идут репетиции, - говорит Алексей Конышев.

На фото установлены декорации для одного из праздников. Задача сцены здесь – показать стихию «воздух». Фото: предоставлено агентством «АРТ-ПРЕМЬЕР»

Установка декораций. Фото: предоставлено агентством «АРТ-ПРЕМЬЕР»

Праздники могут проходить и на стадионах. Фото: предоставлено агентством «АРТ-ПРЕМЬЕР»

Репетиция перед праздником. Фото: предоставлено агентством «АРТ-ПРЕМЬЕР»

ОБЩАЮТСЯ ПО РАЦИИ

Во время праздника вся команда общается по рации: режиссер, кураторы артистов, звукорежиссер, художник по свету… Это позволяет поминутно контролировать процесс и спасает, когда происходят форс-мажоры. Самое главное, по мнению Алексея Конышева, чтобы этого не заметил зритель.

Алексей Конышев с рацией во время праздника. Фото: предоставлено агентством «АРТ-ПРЕМЬЕР»

Однажды на празднике выступали китайцы с номером, который длится семь минут. Но на подготовку артистам требовалось три часа: это было прописано в договоре. Однако выступающим не хватило буквально 20 минут.

- Я говорю по рации, что сейчас они должны выйти. Мне отвечают, что артисты не готовы. Иду в гримерку, и их руководитель говорит: «Что хотите с нами делайте, но мы выйдем только тогда, когда будем полностью готовы». Мне это показалось очень правильным. И я просто поменял местами два эпизода. Это было допустимо по драматургии, и зрители ничего не поняли. Понял только заказчик, - вспоминает Алексей Конышев.

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