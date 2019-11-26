2019-11-26T10:17:04+03:00
Происшествия

Мужчина из Удмуртии жестоко избил мать

Женщина сделала ему замечание
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Малопургинского района, который жестоко избил мать. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- По данным следствия, мужчина жил с семьей и 76-летней матерью, при этом он нигде не работал, много выпивал и вел себя агрессивно с родными. 21 ноября он в очередной раз пришел домой пьяный, опасаясь мужа, жена ушла из дома. В ответ на замечание матери о том, что он много пьет, мужчина начал избивать ее. Несмотря на оказанную медпомощь, потерпевшая скончалась в результате причиненных травм, - сообщает ведомство.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы. Подозреваемый находится под стражей, теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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