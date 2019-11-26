Избыток реагента и гололед во дворах: глава Ижевска совершил очередную прогулку по городу
23 ноября глава города Олег Бекмеметьев отправился на очередную прогулку по городу. В этот раз градоначальник отправился в Первомайский район: здесь жалуются на гололед на тротуарах и отсутствие остановок.
Олег Бекмеметьева возмутило, что некоторые тротуары излишне посыпают реагентом. В то же время во дворах невозможно пройти: глава города передал привет управляющим компаниям.
Фото: vk.com/olegbekmemetev
- На каком основании реагент лопатами раскидывают на асфальт, где нет льда? Он без дела там лежит! Почему тротуар, покрытый льдом, остается без реагента? Ситуация крайне не радует, будем разбираться, - сказал Олег Бекмеметьев.
Фото: vk.com/olegbekmemetev
Глава города потребовал создать карту всех тротуаров Ижевска и проконтролировать работу дорожных служб.
На остановке «Поликлиника «Ижмаш» жители жалуются, что нет остановки. В ближайшее время, по словам главы, здесь установят навес. Также Олег Бекмеметьев отметил, что эта остановка была лидерам по жалобам на лед.
Но в Первомайском районе есть и плюсы.
-Тротуары на Удмуртской в отличном состоянии, - считает глава города.
Он добавил, что за пешеходными дорожками у больниц тоже ухаживают хорошо.
Фото: vk.com/olegbekmemetev
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Сточные воды сбрасывали в Ижевский пруд
Ижевчан приглашают принять участие в новогоднем оформлении города
Ижевчанина задержали за незаконную рубку деревьев на сумму более 2 млн рублей
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Благоустройство Ижевска»