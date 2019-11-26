2019-11-26T07:18:35+03:00
Общество

Избыток реагента и гололед во дворах: глава Ижевска совершил очередную прогулку по городу

В этот раз Олег Бекмеметьев побывал в Первомайском районе
Анастасия ЗахароваЛюдмила Куликова
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На улицах - избыток реагента. Фото: Людмила КуликоваНа улицах - избыток реагента. Фото: Людмила Куликова
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23 ноября глава города Олег Бекмеметьев отправился на очередную прогулку по городу. В этот раз градоначальник отправился в Первомайский район: здесь жалуются на гололед на тротуарах и отсутствие остановок.

Олег Бекмеметьева возмутило, что некоторые тротуары излишне посыпают реагентом. В то же время во дворах невозможно пройти: глава города передал привет управляющим компаниям.

Фото: vk.com/olegbekmemetev

Фото: vk.com/olegbekmemetev

- На каком основании реагент лопатами раскидывают на асфальт, где нет льда? Он без дела там лежит! Почему тротуар, покрытый льдом, остается без реагента? Ситуация крайне не радует, будем разбираться, - сказал Олег Бекмеметьев.

Фото: vk.com/olegbekmemetev

Фото: vk.com/olegbekmemetev

Глава города потребовал создать карту всех тротуаров Ижевска и проконтролировать работу дорожных служб.

На остановке «Поликлиника «Ижмаш» жители жалуются, что нет остановки. В ближайшее время, по словам главы, здесь установят навес. Также Олег Бекмеметьев отметил, что эта остановка была лидерам по жалобам на лед.

Но в Первомайском районе есть и плюсы.

-Тротуары на Удмуртской в отличном состоянии, - считает глава города.

Он добавил, что за пешеходными дорожками у больниц тоже ухаживают хорошо.

Фото: vk.com/olegbekmemetev

Фото: vk.com/olegbekmemetev

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ИСТОЧНИК KP.RU

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