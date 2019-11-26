Повторное тестирование сервиса «Запись в школу» в Удмуртии прошло успешно
В Удмуртии 22 ноября прошло повторное тестирование сервиса «Запись в школу». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
- В этот день около 3500 пользователей попытались записать ребенка в школу. Публичное тестирование обновлённого сервиса показало, что он готов к массовой эксплуатации и выдерживает нагрузки. Кроме доработки сервиса были увеличены серверные мощности портала, увеличена пропускная способность каналов связи, обновлено и оптимизировано для высоких нагрузок программное обеспечение, проведены нагрузочные тесты с целью подтверждения качественной работы сервиса, - рассказал министр информатизации и связи Удмуртии Тимур Меджитов.
Также не обошлось без нововведений – принцип «1 заявление в день», то есть в один день можно будет подать только одна заявление, если их будет больше, то проверки на портале не дадут возможности отправлять заявление повторно.
В доработанном сервисе предусмотрены проверки, которые позволят подать электронное заявление в школу только через одно устройство (компьютер, планшет, смартфон).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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