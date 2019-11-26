2019-11-26T13:08:17+03:00
Общество

Клиенты Tele2 начнут «Черную пятницу» в четверг

Абоненты получат эксклюзивный доступ к предложениям ведущих российских и иностранных интернет-магазинов
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Tele2 предоставляет своим абонентам эксклюзивный доступ к предложениям ведущих российских и иностранных интернет-магазинов накануне «Черной пятницы». Всемирная онлайн-распродажа начнется в ночь на 29 ноября. Однако клиенты Tele2 смогут воспользоваться скидками до 90% уже 28 ноября на площадке Real Black Friday («Настоящая черная пятница»).

.

.

Для них акция начнется за 6 часов до официального старта – уже в четверг, в 18:00 по московскому времени. Абоненты Tele2 смогут первыми приобрести товары российских и зарубежных партнеров со скидкой до 90%. Выгодные предложения распространяются на товары самых разных категорий – от бытовой техники до заказа авиабилетов и брони отелей.

Площадка «Настоящая черная пятница» организует онлайн-распродажу года, в которой принимают участие более 100 ведущих интернет-магазинов России и мира. Свои предложения представят сети бытовой техники, гаджетов и товаров для дома: «М.Видео», Electrolux1, «Эльдорадо», «Техпорт», «Юлмарт», Re:Store2, Galaxy Store3 и др. В распродаже принимают участие интернет-магазины парфюмерии и косметики «Золотое яблоко», «Иль де Ботэ», Sephora4.

Кроме того, клиенты смогут воспользоваться скидками от сети отелей Azimut Hotels5, магазинов одежды Incity5, Wildberries6, Sela7, Streat Beat8, 1001Dress9. Участникам акции будут доступны на выгодных условиях предметы интерьера в Erarta Shop, товары для домашних любимцев Petshop.ru, продукты из «Утконоса», «О’Кей» и «Перекрестка».

Чтобы воспользоваться выгодными условиями, клиентам Tele2 необходимо зайти на страницу программы лояльности «Больше».

1Електролюкс, 2Рестор, 3Гэлэкси Стор, 4Сефора, 5Инсити, 6Вайлдберриз, 7Села, 8Стрит Бит, 91001Дресс

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Бизнес - новости Ижевска и Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
241 млн рублей на дороги: в Ижевске объявили торги на ремонт дороги в Ленинском районе
Нет дела – нет наказания: ижевчанин разорвал материалы уголовного дела
«Ей нужно отказаться от выступления в ледовых шоу»: Илья Авербух дал совет фигуристке Алине Загитовой
По какой причине трамваи в Ижевске сходят с рельсов
Подозреваемые в хищении денег с банковских счетов жителей Удмуртии задержаны
Из-за ДТП нет движения трамваев №10 и №12 в Ижевске
Пропавшего рыбака в Удмуртии разыскивают с 11 октября
Не справился с управлением: на трассе Удмуртии столкнулись две легковушки
Пешеходный переход обустроят через улицу Рупасова в Ижевске
Сводный отряд полиции вернулся в Удмуртию из служебной командировки
Житель Удмуртии обвиняется в сексуальном насилии в отношении 4-летней девочки
Повторное тестирование сервиса «Запись в школу» в Удмуртии прошло успешно
Мужчина из Удмуртии жестоко избил мать
Избыток реагента и гололед во дворах: глава Ижевска совершил очередную прогулку по городу
Сточные воды сбрасывали в Ижевский пруд
Два человека отравились угарным газом в Ижевске
Ижевчанка потеряла крупную сумму, заказав товар в интернете
Ижевчанин избил незнакомого мужчину и украл у него более 250 тысяч рублей
Ижевчан приглашают принять участие в новогоднем оформлении города
16-летнего подростка разыскивают в Ижевске
С 1 июля 2020 года справка для водителей в Удмуртии будет стоить около 5 тысяч рублей
Поссорившись с мужем, жительница Ижевска закидала камнями его машину