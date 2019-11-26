Клиенты Tele2 начнут «Черную пятницу» в четверг

СЕГОДНЯ 13:08 2019-11-26T13:08:17+03:00

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Tele2 предоставляет своим абонентам эксклюзивный доступ к предложениям ведущих российских и иностранных интернет-магазинов накануне «Черной пятницы». Всемирная онлайн-распродажа начнется в ночь на 29 ноября. Однако клиенты Tele2 смогут воспользоваться скидками до 90% уже 28 ноября на площадке Real Black Friday («Настоящая черная пятница»).

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Для них акция начнется за 6 часов до официального старта – уже в четверг, в 18:00 по московскому времени. Абоненты Tele2 смогут первыми приобрести товары российских и зарубежных партнеров со скидкой до 90%. Выгодные предложения распространяются на товары самых разных категорий – от бытовой техники до заказа авиабилетов и брони отелей.

Площадка «Настоящая черная пятница» организует онлайн-распродажу года, в которой принимают участие более 100 ведущих интернет-магазинов России и мира. Свои предложения представят сети бытовой техники, гаджетов и товаров для дома: «М.Видео», Electrolux1, «Эльдорадо», «Техпорт», «Юлмарт», Re:Store2, Galaxy Store3 и др. В распродаже принимают участие интернет-магазины парфюмерии и косметики «Золотое яблоко», «Иль де Ботэ», Sephora4.

Кроме того, клиенты смогут воспользоваться скидками от сети отелей Azimut Hotels5, магазинов одежды Incity5, Wildberries6, Sela7, Streat Beat8, 1001Dress9. Участникам акции будут доступны на выгодных условиях предметы интерьера в Erarta Shop, товары для домашних любимцев Petshop.ru, продукты из «Утконоса», «О’Кей» и «Перекрестка».

Чтобы воспользоваться выгодными условиями, клиентам Tele2 необходимо зайти на страницу программы лояльности «Больше».

1Електролюкс, 2Рестор, 3Гэлэкси Стор, 4Сефора, 5Инсити, 6Вайлдберриз, 7Села, 8Стрит Бит, 91001Дресс

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ИСТОЧНИК KP.RU