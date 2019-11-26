241 млн рублей на дороги: в Ижевске объявили торги на ремонт дороги в Ленинском районе

СЕГОДНЯ 16:11 2019-11-26T16:46:22+03:00

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В Ижевске объявили торги на ремонт дорожных участков в Ленинском районе, максимальная цена контракта – 241,3 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Торги пройдут 3 декабря, подрядчики могут заявиться до 2 декабря 2019 года. В свою очередь подрядчик должен приступить к работам до 1 мая 2020 года и завершить их к концу лета.

Всего планируется отремонтировать 11 участков - ул. Западная от ул. Областной до ул. Нагорной, ул. Оружейника Драгунова от ул. Мужвайской до ул. Кузебая Герда, ул. Саранская, ул. Кирзаводская, ул. Кузебая Герда от ул. Клубной до ул. Олега Кошевого, ул. Клубная, ул. Телегина от ул. Новошестнадцатой до ул. Пятнадцатой, ул. Степная от ул. Областной до ул. Московской, ул. Загородная от ул. Нагорной до ул. Областной и Шабердинский тракт.

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ИСТОЧНИК KP.RU