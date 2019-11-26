2019-11-26T15:54:28+03:00
Общество

В столовой ижевского предприятия нашли кишечную инфекцию

Заразились более 30 работников, 11 – госпитализированы
Екатерина АРДАШЕВА
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Многие заболевшие не обратились в поликлинику, а отлежались домаМногие заболевшие не обратились в поликлинику, а отлежались домаФото: Сергей ГРАЧЕВ
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С 22 по 23 ноября среди сотрудников одного из ижевских заводов произошла вспышка острой кишечной инфекции. Заразились несколько десятков человек, часть из них была доставлена в больницу. Что же произошло – разбиралась «Комсомолка».

В БОЛЬНИЦУ НЕ ПОШЛИ – ОТЛЕЖАЛИСЬ ДОМА

По данным предприятия, а также официальных ведомств – республиканских Минздрава и Роспотребнадзора – всего с жалобами в разные поликлиники обратились более 30 человек. Основная часть обращений пришлась на четверг и пятницу, несколько меньше жалоб было в субботу.

- На сегодняшний день к нам в больницу обратилось 23 человека, 11 человек госпитализировано с гастроэнтеритом вирусного происхождения. Диагнозы уже подтверждены лабораторно: это норовирусная инфекция, вирусная диарея, - рассказал главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Игорь Дьяченко.

Сообщения об отравлениях стали появляться в социальных сетях в выходные

Сообщения об отравлениях стали появляться в социальных сетях в выходные

Однако сотрудники говорят о большем числе пострадавших.

- Слышала, что всего заболело около 200 человек, но в больницу обратились не все. Были выходные, так что люди отлежались дома, - делятся работники предприятия. – Говорят, кто-то из поваров был болен ротавирусом. Но такой масштаб от одного только человека... Как-то не очень правдоподобно. Возможно, непромытая посуда. Это не первый случай у нас, в прошлом году тоже было, но болело намного меньше народа.

Тем временем, в понедельник, 23 ноября, столовую, где питались сотрудники, временно закрыли из-за обнаружения санитарных нарушений. Специалисты Роспотребнадзора отправили в лабораторию пробы продуктов и питьевой воды, а также взяли анализы у людей, которые работают в пищеблоке. На кухонных поверхностях и в образцах пищи уже обнаружены возбудители заболевания: норовирусы и ротавирусы. Проводится эпидемиологическое расследование, а предприятие выполняет предписания Роспотребнадзора.

Администрация предприятия принесла работникам официальные извинения, а всем, кто в пятницу уволился по состоянию здоровья, засчитали этот день как рабочий Фото: pixabay.com

Администрация предприятия принесла работникам официальные извинения, а всем, кто в пятницу уволился по состоянию здоровья, засчитали этот день как рабочий Фото: pixabay.com

- Провели исчерпывающий комплекс мероприятий, чтобы не допустить негативного развития ситуации <…>, - прокомментировала пресс-служба завода. - Проведена углубленная обработка помещений пищеблока, оборудования и посуды. Ведётся анализ качества поставленных продуктов. На ходе производственного процесса ситуация не отразится.

НАПОМНИМ

Ротавирус и норовирус – схожие по симптомам заболевания. Они характеризуются повышением температуры тела до 37-38 градусов, диареей, реже тошнотой и рвотой. Кроме того, могут отмечаться признаки, характерные для ОРВИ: насморк, боль в горле. Передается инфекция через пищу и некипяченую воду, а также грязные руки.

Напомним, в августе этого года вспышка заболеваемости норовирусом была зафиксирована в одном из детских садов, а 21 ноября в Ижевске закрыли частный садик, где дети заболели ротавирусом. Несмотря на массовый характер заболеваемости, специалисты Минздрава утверждают, что ситуация по городу в целом не вызывает серьезных опасений. Эпидемии нет, имеет место лишь локальная вспышка, какие периодически встречаются в коллективах, поясняют специалисты. Главное соблюдать меры личной гигиены.

- За 9 месяцев 2019 года эпидемиологическая обстановка по заболеваемости острыми кишечными инфекциями, в том числе, норовирусными инфекциями, в Удмуртской Республике характеризовалась как стабильная, - подтвердили в пресс-службе республиканского Роспотребнадзора. – Она на 12% ниже аналогичного периода прошлого года и среднемноголетнего уровня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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