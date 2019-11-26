Фото: подлинные картины Рубенса привезли в Ижевск

СЕГОДНЯ 17:07 2019-11-26T17:08:50+03:00

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В Ижевске привезли подлинные картины художника Питера Пауэля Рубенса. Об этом сообщает пресс-служба города.

Фото: Константин Крусанов

- В Большом зале «Галереи» будет представлен сам мировой шедевр и гравюры, созданные при непосредственном участии художника. Экспозиция посвящена 400- летию создания картины «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой». В состав выставки дополнительно включен полный цикл гравюр по оригиналам Рубенса «Жизнь Марии Медичи» начала 18 века, - сообщает пресс-служба.

Фото: Константин Крусанов

Кстати, на время проведения выставки охрана Выставочного центра будет усилена Росгвардией. На массовые мероприятия посетители смогут пройти строго по регистрации.

Фото: Константин Крусанов

Выставку можно будет посетить до 26 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU