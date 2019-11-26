2019-11-26T17:33:19+03:00
Общество

Пункты проведения ГИА в Удмуртии оборудуют камерами и металлорамками

На эти цели из бюджета республики было выделено 225 млн рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии все пункты проведения ГИА у девятиклассников оборудуют камерами и металлорамками. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования республики.

- Также в 2020 году основной государственный экзамен впервые будет проводиться по контрольно-измерительным материалам, разработанным в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. Еще изменится технология получения измерительных материалов для проведения итогового собеседования по русскому языку. Задания для собеседования будут размещаться на технологическом портале ЕГЭ за 60 минут до начала собеседования. В течение 15 минут РЦОИ будет направлять данные материалы в муниципалитеты для последующей передачи в школы, - сообщает пресс-служба.

Установка металлорамок и камер видеонаблюдения будет проводиться поэтапно и завершится в 2021 году. На эти цели из республиканского бюджета выделено 225 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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