41 кубометр деревянных палочек из Ижевска экспортируют в Китай

СЕГОДНЯ 06:09 2019-11-27T06:09:21+03:00

На продукцию уже оформили фитосанитарный сертификат

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Управление Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртии выдало фитосанитарный сертификат на партию продукции из березы, изготовленной в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сертификат подтверждает, что деревянные заготовки соответствуют правилам страны, в которую их собираются вывозить. Изделия из удмуртской березы собираются продать в Китай.

41 кубометр древесины отправится за границу в виде палочек и обрешетки, изготовленных из пиломатериала на железнодорожной станции Позимь в Ижевске.

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ИСТОЧНИК KP.RU