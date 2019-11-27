41 кубометр деревянных палочек из Ижевска экспортируют в Китай
Управление Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртии выдало фитосанитарный сертификат на партию продукции из березы, изготовленной в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сертификат подтверждает, что деревянные заготовки соответствуют правилам страны, в которую их собираются вывозить. Изделия из удмуртской березы собираются продать в Китай.
41 кубометр древесины отправится за границу в виде палочек и обрешетки, изготовленных из пиломатериала на железнодорожной станции Позимь в Ижевске.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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