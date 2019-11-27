2019-11-27T10:08:08+03:00
Происшествия

Отмечали День матери: жителя Удмуртии подозревают в убийстве знакомого

Между мужчинами произошла ссора
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске задержали 45-летнего местного жителя по подозрению в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- По данным следствия, 24 ноября 2019 года двое мужчин отмечали День матери. Во время употребления алкоголя между ними произошла ссора. Подозреваемый рассказал, что знакомый нелицеприятно высказался в адрес его матери. В ходе конфликта мужчина несколько раз ударил знакомого ножом, после этого скрылся с места преступления, - сообщает ведомство.

В результате полученных ранений потерпевший скончался на месте. Личность злоумышленника была установлена в кратчайшие сроки. В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, назначены экспертизы. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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