2019-11-27T12:22:08+03:00
Общество

До 2025 года в Удмуртии должны переселить из аварийного жилья 6,5 тысяч человек

В 2019 году было переселено 60 человек
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Дмитрий СурнинФото: Дмитрий Сурнин
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В Удмуртии в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» до 2025 года должны переселить из аварийных домов 6,5 тысяч человек. Об этом сообщил министр строительства республики Дмитрий Сурнин на странице в "Фейсбук".

- В 2019 году в Удмуртии должно быть расселено 1100 кв.м. аварийного жилья и переселено 60 человек. На сегодня уже расселено 2899 кв.м жилья, переселено 230 человек. Конечно, это капля в море по сравнению с показателями, которые мы должны выполнить к сентябрю 2025 года

На данный момент заключено 97 соглашений с собственниками аварийных домов в рамках реализации программы. Аварийное жилье выкупают у собственников в Воткинске, Глазове, Алнашском и Кизнерском районах.

В Ижевске, Увинском и Киясовском районных пошли другим путем - строительство и приобретение жилья на первичном и вторичном рынках с последующим их предоставлением людям.

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- Вот это да! Ижевчанин пытался продать информацию о секретных разработках иностранцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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