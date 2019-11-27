До 2025 года в Удмуртии должны переселить из аварийного жилья 6,5 тысяч человек
В Удмуртии в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» до 2025 года должны переселить из аварийных домов 6,5 тысяч человек. Об этом сообщил министр строительства республики Дмитрий Сурнин на странице в "Фейсбук".
- В 2019 году в Удмуртии должно быть расселено 1100 кв.м. аварийного жилья и переселено 60 человек. На сегодня уже расселено 2899 кв.м жилья, переселено 230 человек. Конечно, это капля в море по сравнению с показателями, которые мы должны выполнить к сентябрю 2025 года
На данный момент заключено 97 соглашений с собственниками аварийных домов в рамках реализации программы. Аварийное жилье выкупают у собственников в Воткинске, Глазове, Алнашском и Кизнерском районах.
В Ижевске, Увинском и Киясовском районных пошли другим путем - строительство и приобретение жилья на первичном и вторичном рынках с последующим их предоставлением людям.
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- Вот это да! Ижевчанин пытался продать информацию о секретных разработках иностранцам.
ИСТОЧНИК KP.RU
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