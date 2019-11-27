Ижевчанин пытался продать информацию о секретных разработках иностранцам
Житель Ижевска пытался продать информацию о секретных разработках иностранному государству. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.
- Мужчина имел доступ к сведениям, составляющим гостайну и планировал создать в Удмуртии организацию, которая занималась бы добычей информации. Злоумышленник хотел заработать много денег за счет продажи информации, - сообщает ведомство.
Изменника выявили сотрудники регионального управления ФСБ. В целях предупреждения ему объявили официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений по статье «государственная измена».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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