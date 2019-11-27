2019-11-27T13:41:19+03:00
Происшествия

За 2019 год в Ижевске зарегистрировали более 300 наездов на пешеходов

Из них погибли восемь человек
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: отдел ГИБДД УМВД по ИжевскуФото: отдел ГИБДД УМВД по Ижевску
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В Ижевске за 10 месяцев 2019 года зарегистрировано 308 наездов на пешеходов. Об этом сообщает отдел ГИБДД УМВД России по городу.

- В этих ДТП погибли восемь человек и 311 получили травмы различной степени тяжести. При этом каждый второй наезд на пешеходов произошел на пешеходных переходах. Только во второй декаде ноября выявлено 1642 нарушения, из которых в отношении водителей, составлено 85 административных материалов, - сообщает ведомство.

Отдел ГИБДД УМВД России по г. Ижевску напоминает пешеходам о соблюдении всех требований Правил дорожного движения, о проявлении повышенного внимания к ситуации на дороге, а также о необходимости учитывать время суток, состояние дорожного полотна в зоне действия знаков «Пешеходный переход» и степень освещенности на дороге.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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