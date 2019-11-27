Холодную воду отключили в пяти домах из-за излива воды в Ижевске
В Ижевске из-за излива воды отключили подачу ресурса в пяти домах на улице 10 лет Октября и детском саду. Об этом сообщает пресс-служба города.
- Причиной излива стало повреждение водопровода диаметром 600 мм. В микрорайоне возраст сете более 50 лет. На данный момент на месте работают две аварийные бригады, - сообщает пресс-служба.
Фото: пресс-служба города Ижевска
Также дорожные службы начали устранять последствия излива на проезжей части. Движение на перекрестке улиц Пушкинская – 10 лет Октября затруднено, водителям рекомендуется выбирать пути объезда.
Вода на перекрестке улиц Пушкинская и 10 лет Октября .
Напомним, очевидцы сообщили о выходе воды на перекрестке днем 27 ноября (подробнее).
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Излив воды на перекрестке улиц 10 лет Октября и Пушкинская в Ижевске.Видео: Анатолий Кузьмин
ИСТОЧНИК KP.RU
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