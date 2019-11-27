2019-11-27T16:19:41+03:00
Происшествия

Двоих жителей Удмуртии оштрафовали на миллион рублей за незаконную рыбалку

У мужчин изъяли рыбу в количестве 23 штук
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии оштрафовали двоих местных жителей за рыбалку с использованием запрещенного орудия лова во все сезоны. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ПФО.

- Сотрудниками Ижевского линейного отдела МВД России на транспорте был пресечен факт незаконной добычи рыбы на участке реки Кама. Они при помощи запрещенного орудия лова – остроги «на подсветку» добывали рыбу, - сообщает ведомство.

У задержанных была изъята рыба в количестве 23 штук на сумму 3423 рубля. Ущерб задержанные возместили сразу же.

При вынесении приговора судом был взят во внимание тот факт, что острога, которую использовали преступники, является запрещенным орудием лова во все сезоны и во всех водных объектах. А также способ лова рыбы с помощью остроги на подсветку может привести к массовому истреблению рыбы, поскольку в результате ее скопления в нее очень легко попасть, травмируется значительное количество особей.

Суд назначил каждому мужчине штраф в размере 500 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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