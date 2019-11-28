Аллея ясеней может появиться в Ижевске

СЕГОДНЯ 07:06 2019-11-28T07:06:21+03:00

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В Ижевске на улице Берша в рамках проекта «Инициативное бюджетирование» может появиться аллея ясеней. Об этом сообщает пресс-служба города.

- Согласно заявленному проекту жители микрорайона планируют высадить 141 дерево вдоль улицы Берша и Сабурова. Для озеленения выбраны взрослые саженцы высотой 3-3,5 метра. По предварительным расчетам, стоимость проекта составит 800 тысяч рублей. Деревья планируют высадить за два года. В этом году жители посадили более 100 деревьев и кустарников, - сообщает пресс-служба.

Итоги конкурса станут известны в феврале 2020 года. Проекты, которые успешно пройдут все конкурсные процедуры, смогут рассчитывать на республиканскую субсидию в размере до 1 млн рублей, 15% от стоимости проекта профинансирует местный бюджет.

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ИСТОЧНИК KP.RU