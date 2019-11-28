Жители Ижевска вживую увидят легендарную рок-оперу Jesus Christ Superstar
Ижевчане вживую увидят легендарную рок-оперу Jesus Christ Superstar* в исполнении артистов пермского Театра-Театра. Спектакль, лицензированный и одобренный самим Эндрю Ллойдом Уэббером, покажут 8 и 9 декабря на сцене ДК «Аксион».
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Постановку нового уровня режиссировал британец Майкл Хант и эта вариация перевернет сознание зрителя и заставит посмотреть на мир в новом ракурсе, под другим углом. Легендарная рок-опера поднимет актуальные проблемы, удивит своей неоднозначностью и поразит воображение зрителей.
Какой он, Иисус нашего времени, Иисус в эпоху больших городов, технологий и коммуникаций? Что он из себя представляет, способен ли он подарить веру людям и заставить следовать за ним? Жители столицы Удмуртии увидят, как евангельские сюжеты на современном языке театра, музыки и света становятся близки и понятны каждому, как интерпретация знакомых историй может заставить переосмыслить многие философские понятия.
Впервые в России спектакль будет исполняться оркестром и рок-группой, причем сразу на двух языках - русском и английском!
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Режиссер - Майкл Хант
Музыкальный руководитель и дирижер - заслуженный работник культуры РФ Татьяна Виноградова
Хореограф-постановщик - Артур Ощепков
Художник-сценограф - Эмиль Капелюш
Художник по костюмам - Яна Глушанок
Художник по свету - Александр Мустонен
Видео-дизайнер - Александра Комарова
Репетиторы по вокалу - Ольга Тихомирова, заслуженный работник культуры РФ Татьяна Виноградова
Хормейстер - Владимир Никитенков
Ассистент режиссера и переводчик - Татьяна Пешкова, Александра Домрачева, Анастасия Казакова
Стихи - Тим Райс
Музыка - Эндрю Ллойд Уэббер
Перевод - Юрий Ряшенцев
Когда: 8 и 9 декабря, 19:00
Где: Ижевск, ДК «Аксион»
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По соглашению с The Really Useful Group Ltd*
* Джизус Крайст Суперстар, Зэ Рилли Юзефул Груп Лтд
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ИСТОЧНИК KP.RU
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