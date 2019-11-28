2019-11-28T11:33:54+03:00
Общество

Жители Ижевска вживую увидят легендарную рок-оперу Jesus Christ Superstar

Она впервые в России исполняется с оркестром и рок-группой
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Ижевчане вживую увидят легендарную рок-оперу Jesus Christ Superstar* в исполнении артистов пермского Театра-Театра. Спектакль, лицензированный и одобренный самим Эндрю Ллойдом Уэббером, покажут 8 и 9 декабря на сцене ДК «Аксион».

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Постановку нового уровня режиссировал британец Майкл Хант и эта вариация перевернет сознание зрителя и заставит посмотреть на мир в новом ракурсе, под другим углом. Легендарная рок-опера поднимет актуальные проблемы, удивит своей неоднозначностью и поразит воображение зрителей.

Какой он, Иисус нашего времени, Иисус в эпоху больших городов, технологий и коммуникаций? Что он из себя представляет, способен ли он подарить веру людям и заставить следовать за ним? Жители столицы Удмуртии увидят, как евангельские сюжеты на современном языке театра, музыки и света становятся близки и понятны каждому, как интерпретация знакомых историй может заставить переосмыслить многие философские понятия.

Впервые в России спектакль будет исполняться оркестром и рок-группой, причем сразу на двух языках - русском и английском!

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Режиссер - Майкл Хант

Музыкальный руководитель и дирижер - заслуженный работник культуры РФ Татьяна Виноградова

Хореограф-постановщик - Артур Ощепков

Художник-сценограф - Эмиль Капелюш

Художник по костюмам - Яна Глушанок

Художник по свету - Александр Мустонен

Видео-дизайнер - Александра Комарова

Репетиторы по вокалу - Ольга Тихомирова, заслуженный работник культуры РФ Татьяна Виноградова

Хормейстер - Владимир Никитенков

Ассистент режиссера и переводчик - Татьяна Пешкова, Александра Домрачева, Анастасия Казакова

Стихи - Тим Райс

Музыка - Эндрю Ллойд Уэббер

Перевод - Юрий Ряшенцев

Когда: 8 и 9 декабря, 19:00

Где: Ижевск, ДК «Аксион»

Продажа билетов на сайте русгастроли.рф

По соглашению с The Really Useful Group Ltd*

* Джизус Крайст Суперстар, Зэ Рилли Юзефул Груп Лтд

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ИСТОЧНИК KP.RU

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