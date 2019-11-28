2019-11-28T11:54:40+03:00
Политика

Энергетики запретили продавать несовершеннолетним в Удмуртии

Законопроект приняли на сессии госсовета 28 ноября
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: gtn.uzФото: gtn.uz
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В Удмуртии запретили продажу розничной продажи энергетиков несовершеннолетним. Такое решение было принято на очередной сессии госсовета 28 ноября.

- Наш закон запрещает продажу этих напитков в учебных, оздоровительных, спортивных заведениях, там, где проводятся мероприятия с массовым пребыванием несовершеннолетних с полным запретом их в автоматах. В состав этих напитков входит кофеин, как основное стимулирующее средство, красители, консерванты, много разных веществ, которые по исследованиям ВОЗ превышают кроме кофеина суточную допустимую дозу потребления, поэтому неконтролируемое потребление вызывает зависимость подобную алкогольной, - пояснила зампредседателя госсовета Надежда Михайлова.

Штраф за продажу несовершеннолетним для граждан от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 5 до 15 тысяч рублей, для юридических от 50 до 100 тысяч рублей.

"За" принятие законопроект проголосовали 48 депутатов. Его приняли сразу в двух чтениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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