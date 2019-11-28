Ижевчанам презентовали концепцию благоустройства лесопосадки у ТРК «Столица»

СЕГОДНЯ 08:55 2019-11-28T10:36:02+03:00

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В Ижевске 26 ноября местным жителям презентовали концепцию благоустройства лесопосадки у ТРК «Столица». Об этом сообщает пресс-служба города.

- Тропиночно-дорожную сеть сохранили, при этом транзитные пути планируется заасфальтировать, а пешеходные дорожки отсыпать гранитным отсевом. С одной стороны водоема будет обустроена тихая зона отдыха, с другой стороны - две детские тематические площадки для разных возрастов. Также на площадке будет веревочный парк и уличные тренажеры. Предусмотрены лыжные трассы, беговые маршруты, дорожки для прогулок, - сообщает пресс-служба.

Чтобы добавить национального колорита, в парке появятся объекты «Тайны леса», выполненные в этническом стиле по мотивам удмуртских мифов и легенд. Открывать вход в парк будут две входные группы - со стороны ТРК «Столица» и ул. Цветочной. Это будут мощеные площадки со скамейками, павильонами, где могут разместиться санузлы, комнаты матери и ребенка, торговые киоски, велопарковки.

Также архитекторы предложили свое название парка - «Сосновый бор» или по-удмуртски «Пужым яг». На основе предложенной концепции в ближайшее время будет разработана проектная документация, благоустройство общественной территории планируется выполнить в несколько этапов, начиная со следующего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU