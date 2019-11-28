Фонд «Навстречу переменам» открыл школу социального предпринимательства на YouTube

СЕГОДНЯ 17:31 2019-11-28T17:35:59+03:00

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Tele2 сообщает о том, что фонд «Навстречу переменам» запустил видеоблог о социальном предпринимательстве на YouTube-канале. Проект отвечает на запрос тех, кто хочет развивать свой социальный стартап, но не знает, с чего начать. Подписчики узнают, как определить свою нишу на рынке, найти инвесторов, сделать проект успешным и не перегореть эмоционально. Мастер-классы дают профессионалы в области социального предпринимательства, а видеоуроки основаны на международном опыте и лучших практиках.

Блог фонда «Навстречу переменам» – это настоящий видеоучебник по социальному предпринимательству. За поддержкой в фонд обращаются люди, которые в силу обстоятельств погружены в социальную проблему, но не обладают бизнес-компетенциями для развития идей. Еще одна категория социальных предпринимателей – это в прошлом успешные менеджеры корпораций, которые имеют сильные бизнес-навыки, хотят посвятить себя решению социальных проблем, но пока плохо в них разбираются. Практические видеосоветы «Навстречу переменам» отвечают на вопросы и тех, и других: они помогают повысить бизнес-экспертизу и проанализировать проблему, необходимость решения которой давно назрела в обществе.

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Видеоуроки продолжительностью 5-10 минут помогут начинающим предпринимателям не только спланировать проект, но и преодолеть трудности – эмоциональное выгорание, потерю веры в свои силы и желание оставить задуманное. Также лектор освещает тему финансирования социального предпринимательства и отношения к деньгам, учит общению с грантодателями и созданию платформ для сбора пожертвований.

При подключении сервиса подписчики определяют размер суммы, которую они хотят перечислять в пользу фонда (от 1 до 10 рублей в день). Каждую неделю люди получают информацию о развитии и успехах подопечных фонда. Сервис можно активировать и отключить с помощью USSD-команды. Подробнее о платформе и других способах поддержки фонда – в разделе «Помочь» на сайте «Навстречу переменам».

ИСТОЧНИК KP.RU