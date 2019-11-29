2019-11-29T12:01:46+03:00
Общество

Из-за строительства теплотрассы в Ижевске перенаправят некоторые автобусы

Движение на улице 50 лет ВЛКСМ закроют на два дня
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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В Ижевске из-за строительства теплотрассы на улице 50 лет ВЛКСМ перенаправят некоторые маршруты автобусов. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

Дорога будет полностью закрыта для движения транспорта в районе перекрестка с улицей Фруктовой на период с 20:00 29 ноября до 05:00 2 декабря. Транспорт перенаправят в субботу, 30 ноября, и в воскресенье, 1 декабря:

- автобус №28 перенаправят по ул. Кирова;

- автобус №29 перенаправят через ул. Пушкинскую – Кирова – Парк им. Кирова - 30 лет Победы – Фруктовую и в обратном направлении соответственно;

- автобус №36 от улицы Горького направят через ул. Кирова – Пушкинскую – Холмогорова – на Удмуртскую и далее по маршруту, также - в обратном направлении.

Новая теплотрасса предназначена для подключения к централизованной системе теплоснабжения строящихся жилых домов по улице Фруктовой. Проведение работ УКС согласовано с администрацией города и ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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