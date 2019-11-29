2019-11-29T12:03:04+03:00
Общество

Жительнице Ижевска вернули «Лексус» после оплаты долга

Она должна была 330 тысяч рублей физическому лицу
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба УФССП России по УдмуртииФото: пресс-служба УФССП России по Удмуртии
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В Ижевске местной жительнице вернули «Лексус» после того, как она оплатила долг. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.

- В рамках возбужденного исполнительного производства в отношении должницы было установлено, что у нее в собственности есть машина «Лексус». Судебный пристав-исполнитель выставил запрет на регистрационные действия с машиной и наложил на него арест с последующей эвакуацией, - сообщает пресс-служба.

На следующий день женщина предоставила документы, подтверждающие оплату долга в размере 330 тысяч рублей и за услуги эвакуатора. После этого все аресты и ограничения сняты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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