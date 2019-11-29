2019-11-29T13:38:18+03:00
Общество

«Ростелеком» представил деловому сообществу Удмуртии готовые решения

Компания презентовала современные цифровые сервисы
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«Ростелеком» презентовал современные цифровые сервисы представителям органов власти и бизнеса в Ижевске. Специалисты оператора рассказали деловому сообществу республики о решениях в сфере кибербезопасности и возможностях сквозных технологий.

Так, директор по развитию бизнеса по информационной безопасности МРФ «Волга» ПАО «Ростелеком» Алексей Богданов отметил, что сетевым угрозам подвержены и крупные предприятия, и малый бизнес. В прошлом году центр мониторинга зафиксировал более 750 тысяч компьютерных атак, а доля критических инцидентов составила около 20 процентов.

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- Защита информационных активов собственными силами потребует от предпринимателей значительных финансовых затрат, - добавил Алексей. - Оптимальный вариант – сервисная модель «Ростелекома».

Базовую защиту сетевого периметра, корпоративной электронной почты и веб-приложений обеспечивают управляемые сервисы кибербезопасности. Предотвратить утечку конфиденциальной информации поможет DLP-система. Она распознает попытки несанкционированной передачи данных во внешнюю среду, блокирует их и отправляет сообщение в службу информационной безопасности клиента. Помимо утечек информации, Solar Dozor* может решать задачи экономической безопасности.

Отдельное внимание специалисты «Ростелекома» уделили цифровым сквозным технологиям. В их числе – искусственный интеллект, машинное обучение, интернет вещей, блокчейн и виртуальная реальность.

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- Сквозные технологии обладают мощным потенциалом для коммерческого развития, - рассказал Кирилл Туманов, директор проектов департамента регионального развития корпоративного центра ПАО «Ростелеком». - На их базе мы можем разрабатывать уникальные решения для различных отраслей бизнеса.

*Солар Дозор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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