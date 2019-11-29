В конкурсе «Туристический сувенир» Удмуртия стала абсолютным победителем

СЕГОДНЯ 16:28 2019-11-29T16:51:24+03:00

Всего в конкурсе было представлено 2349 сувениров из 66 регионов страны

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Удмуртия стала абсолютным победителем во всероссийском конкурсе «Туристический сувенир». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- К участию в общенациональном финале в Саратове были приглашены авторы 514 туристических сувениров из 52 регионов страны, ставшие лауреатами окружных этапов и региональных конкурсов в 2019 году. Из них авторы 401 туристического сувенира из 45 регионов смогли очно презентовать свои работы в рамках выставки в Саратове, - сообщает пресс-служба.

Всего в конкурсе было представлено 2349 туристических сувениров из 66 регионов страны. При составлении рейтинга учитывались общее количество проектов от региона и результаты общенационального финала.

Так, Удмуртия заняла первое место с результатом 635 баллов, второе место заняла республика Башкортостан – 330 баллов, третье место – Бурятия – 287 баллов.

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- Еще один житель Удмуртии стал обладателем крупной суммы, которую он выиграл в лотерею.

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ИСТОЧНИК KP.RU